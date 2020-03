Une expérience finalement pas si nulle, et parfaite pour éviter de répandre le virus.



Ce week-end, avec des amis qu’on ne voit finalement qu’assez rarement parce qu’on est éparpillés à Bruxelles, Lille, Liège, Charleroi, Mons, La Louvière et Arlon, on s’est dit que l’occasion était trop belle. Après une courte discussion, c’était décidé : rendez-vous à 18 h 30 pour un apéro en vidéo.

Chacun chez soi, devant son ordinateur, fixe ou portable, ou son smartphone, pour une vidéoconférence relax, bière à la main et chips à portée. C’est par Google Hangouts qu’on a décidé de passer, parce que les appels groupés qu’ils proposent sont assez faciles à mettre en place. Mais nul doute que Skype, Messenger, Discord ou d’autres plateformes en ligne pourraient tout aussi bien faire l’affaire.

Skypéro ? Coronapéro ? On n’a pas pu se mettre d’accord sur un nom sympa, mais on a bien rigolé. On a parlé de tout, de rien, de la crise sanitaire via une copine qui travaille dans un hôpital, du télétravail via une autre qui bosse au Luxembourg, des possibilités fiscales pour les indépendants par celui qui va devenir expert-comptable, de l’organisation interne de nos différentes boîtes, de garderie avec le couple de jeunes parents, de vacances avec cet autre couple qui avait prévu de s’évader quelques jours, et de couverture médiatique évidemment.

On est restés plusieurs heures à échanger, et à rire. C’était comme nos réunions sont toujours, mais par écran interposé. Ça faisait longtemps qu’on ne s’était pas croisés… et finalement ce n’était pas si mal : on a économisé en kilomètres, même si on a un peu perdu en chaleur humaine. Ça suffira pour les prochaines semaines, la sécurité sanitaire prime avant tout. Et on va probablement remettre ça rapidement, avant de pouvoir se croiser, en vrai, quand tout cela sera derrière nous.