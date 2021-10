Une grosse erreur de jeunesse ou une véritable innocence ? Pour le parquet, Lorenzo a bel et bien commis un vol, en pleine nuit, au domicile d’un couple binchois pour repartir avec deux véhicules : une Citroën C3 et une Dacia Logan. Mais le jeune homme âgé de 19 ans, au moment des faits, nie être impliqué dans un quelconque vol…

La nuit du 18 au 19 décembre 2018, un ou plusieurs auteurs sont parvenus à entrer à l’intérieur du domicile des victimes sans faire le moindre bruit. Outre les deux voitures, divers objets ont été emportés par le(s) voleur(s). Vers 2h50 du matin, la police de Charleroi a remarqué le manège suspect d’une Citroën C3. « Elle remontait la route à vive allure, les feux éteints avant de s’immobiliser à hauteur d’un second véhicule. Les policiers ont voulu contrôler les deux voitures, mais une course-poursuite a été lancée », précise le substitut Brichet.

Si le second véhicule est parvenu à semer définitivement les flics, Lorenzo a été victime d’un accident. Ce jeudi matin, le jeune homme parvient à justifier sa présence au volant de la voiture volée. « J’ai été abordé par une personne que je connaissais vaguement et qui m’a demandé de déplacer la Citroën et de le suivre. Il m’a donné les clés donc je pensais que ce véhicule lui appartenait. »

Une peine d’un an de prison avec sursis a été requise par le parquet contre Lorenzo. Jugement le 4 novembre prochain.