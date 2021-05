Si Ahmed avait commis son vol avec effraction il y a plus de 40 ans, il aurait été difficile pour les enquêteurs de l'identifier. Fort heureusement, depuis lors, les techniques scientifiques employées pour résoudre les crimes ont évolué de manière significative.

L’une des techniques les plus utilisées et les plus efficaces reste l’analyse ADN. Ahmed l’a appris à ses dépens. Ce dernier, auteur d’un vol avec effraction au domicile de Valentine à Jumet fin d’année 2018, a été identifié grâce à une trace qu’il a laissée lors de sa visite domiciliaire…

L’analyse dans la base de données belge n’a rien donné. C’est chez nos voisins français que l’ADN d’Ahmed a matché. Absent ce mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi, Ahmed sera condamné à la prison ferme et fera probablement opposition au jugement. Une peine de 18 mois de prison a été requise par le parquet.

Jugement le 22 juin.