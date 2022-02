Miguel n'avait pas apprécié que son voisin se plaint des aboiements de son chien. Durant 5 ans, il devra respecter des conditions.



Le prévenu a été reconnu comme l'auteur de deux scènes de coups et blessures, qui ont eu lieu à 6 mois d'intervalle.

Le 11 juillet 2020, Miguel a frappé d'un unique coup de poing un voisin venu chez lui pour se plaindre des aboiements de son chien.Un peu plus tard, en janvier, Miguel a giflé sa compagne de l'époque, qui venait de le repousser. Pour le parquet, Miguel devait prendre en main ses problèmes de dépression et de consommation d'alcool.Une peine d'un an de prison, avec un sursis probatoire, était donc requise contre Miguel, qui a déjà obtenu une mesure de faveur en 2015 pour un vol avec effraction. Me Vander Eyden, à la défense, a obtenu la mesure de faveur plaidée: une suspension probatoire de 5 ans. Son client devra continuer et mener à son terme ses suivis psychiatriques et psychologiques et s'abstenir de consommer de l'alcool.