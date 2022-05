C’est ce lundi 23 mai que la décision est tombée, lors de la réunion du Conseil d’administration de l’entreprise : Sonaca met fin aux activités de production de sa filiale Sonaca Aircraft, basée à Temploux, et n’assurera plus que les services et l’après-vente auprès des clients ayant acquis un avion S200.

Pour rappel, Sonaca Aircraft avait été créée en 2016, avec l’objectif de développer, certifier et commercialiser un nouvel appareil dédié à l’écolage et aux loisirs personnels. Entre-temps, la pandémie de coronavirus est passée par là, comme le souligne le CEO de Sonaca, Yves Delatte :“ L’arrêt des activités de production de Sonaca Aircraft constitue une décision nécessaire. La pandémie du Covid-19, qui impactera globalement le secteur aéronautique jusqu’en 2025, a fortement affecté l’aviation générale, en particulier les activités liées à la formation et l’écolage des pilotes ”.

En bref, la filiale était déficitaire depuis plusieurs mois. Sonaca avait tenté de trouver des partenaires stratégiques pour aider sa filiale à entrer dans de nouveaux marchés mais aucun accord n’a abouti. Les chiffres finaux sont donc connus : 57 avions S200 auront été livrés, au total, pendant la durée d’activité de Sonaca Aircraft.

Objectif : leader mondial du secteur d’ici 2025

Point évidemment important lié à cette décision de démantèlement, le sort du personnel de Sonaca Aircraft ne semble pas en danger. La volonté annoncée est que tous les employés du site de Temploux soient replacés rapidement dans les autres entités du groupe.“ Nous devons concentrer toutes nos forces sur notre expertise en aérostructure, où Sonaca ambitionne de devenir leader mondial d’ici 2025. Le savoir-faire de chaque employé de Sonaca Aircraft sera un réel atout pour atteindre cet objectif ”, conclut le CEO Yves Delatte.