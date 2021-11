Alexander De Croo, notre premier ministre, était accompagné de son ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, pour une visite de terrain dans l’usine de Sonaca, à Gosselies, ce mardi.

Entouré d’une horde de journalistes avides de parler du Codeco de ce mercredi, Alexander De Croo a pu tout de même visiter les installations carolos de l’entreprise aéronautique, qui équipe quasiment tous les avions du monde, ainsi que se rendre compte des difficultés que rencontre toujours le secteur en cette fin d’année. Le CEO de Sonaca, Yves Delatte, en a d’ailleurs profité pour revenir sur l’importance des mesures de soutien aux entreprises. "Le groupe a licencié la moitié de son personnel aux USA, parce qu’il n’y a pas de mesures de soutien là-bas. Il n’y a eu, par contraste, aucun licenciement en Belgique", a-t-il expliqué, insistant aussi sur l’importance d’une continuation des mesures, sous une forme ou une autre, jusqu’à la reprise. "Le secteur aéronautique subit une sorte de Covid long, le taux d’inactivité reste très élevé mais il faut qu’en parallèle on garde nos talents et nos emplois belges d’ici la reprise. On sait déjà que 2022 sera encore difficile, parce que les carnets de commande sont déjà arrêtés".

Et de fait, l’usine de Sonaca fonctionne au ralenti depuis le début de la crise sanitaire, qui a touché durement le monde de l’aviation, avec d’abord un arrêt total des vols, suivi d’une reprise bien présente mais encore pâlotte. "J’ai été au chômage une semaine sur deux, il n’y avait plus rien qui passait par l’usine ou presque. On l’a senti passer", témoigne Marc, ouvrier depuis 1979 dans l’usine carolo. Les délégués syndicaux, rouges et verts, l’ont aussi rappelé : "on a eu jusqu’à 50 % de chômage en 2020, et ce n’est pas gagné pour la suite. On espère pouvoir rester sous la barre des 30 % de chômage en 2022, et plus du tout pour 2023, mais rien n’est encore sûr. On espère que les mécanismes de soutien existants vont continuer, parce qu’on en a toujours besoin ici", d’après Pierre Sasse, délégué FGTB. Le groupe Sonaca mise, de son côté, plutôt sur une reprise totale d’ici 2025.

© BELGA - Yves Delatte

Et au-delà des mesures de soutien "corona", Sonaca espère aussi que le gouvernement misera beaucoup sur la relance économique. "C’est un investissement à long terme. L’avenir de l’aviation passera par des avions plus performants et plus économes en énergie. Nous espérons jouer un rôle de leader dans ce domaine", indique Yves Delatte. Déjà avant la crise, le public mettait la main au portefeuille pour développer son industrie de pointe : la Wallonie a ainsi participé à plusieurs projets de recherche et de développement, pour éviter toute délocalisation.

Le gouvernement fédéral a-t-il entendu le message ? Pas de promesses à proprement parler, mais un bilan : "Depuis le début de la crise Covid, plus de 35 milliards d’euros ont été investis pour soutenir notre économie. Ces mesures ont permis à de nombreuses entreprises de passer le cap, en préservant l’emploi. Le cas de Sonaca en est le meilleur exemple, grâce à son expertise conservée, ses gens, et avec des technologies qui s’inscrivent complètement dans le cadre d’une relance verte et durable", a de son côté déclaré Alexander De Croo.