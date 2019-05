"Savez-vous pour qui vous allez voter aux régionales, fédérales et européennes ?" Sur les 154 répondants, 53 % savaient, 47 % pas.





Dans un sondage (absolument pas scientifique) publié samedi dernier sur notre page Facebook DH Charleroi, nous vous avons posé la question suivante : "Savez-vous pour qui vous allez voter aux régionales, fédérales et européennes ?"

Sur les 154 répondants, 53 % savaient, 47 % pas.

Histoire de ne pas voter pour celui ou celle qui a une bonne tête et venir se plaindre ensuite, on ne peut qu’inviter les indécis à relire attentivement les programmes des différents partis ou à essayer notre "test électoral" via dhnet.be/page/test-electoral-2019.