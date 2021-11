Les personnes qui se sont promenées dans le parc Astrid à Charleroi auront pu remarquer que depuis ce mercredi après midi certains troncs d'arbres étaient entourés d'un ruban orange. De quoi s'agit-il ?

Il s'agit d'une des actions entamées ce mercredi, veille de la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, par Soroptimiste afin de sensibiliser le grand public à la problématique des violences faites aux femmes. Elles étaient une dizaine à s'être réunies au pied du kiosque afin de couper symboliquement le ruban, signe d'inauguration des actions à Charleroi. Étaient présentes, des membres du club Soroptimiste de Charleroi dont la présidente Sophie Vaccarello, Alicia Monart, l'échevine de l'Egalité des chances et Martine Michel, présidente du tribunal de première Instance de Charleroi. Ensemble, elles ont tenu à mettre en avant les différents combats à mener contre les violences faites aux femmes. Que ce soit d'un point de vue social, judiciaire ou politique, ces secteurs doivent rester étroitement liés non seulement pour une meilleure sensibilisation du public mais également pour une plus grande force d'action.

En préambule, Alicia Monart a rappelé la triste réalité dont étaient victimes certaines femmes. "En 2020, une femme sur sept en Belgique a été victime de violence conjugale. Pour une femme, le risque de subir des violences conjugales est donc plus élevé que celui d'avoir un accident de la route. Il nous faut répondre, de façon forte à ces chiffres qui cachent des situations de vie bien réelles. A côté de la réponse pénale aux violences faites aux femmes, des actions sont entreprises afin de repérer et de prendre en charge les femmes victimes de ces violences."

A ce titre, la ville de Charleroi accueillera tout prochainement un Centre de Prise en charge des victimes de Violences Sexuelles.

Du côté de la justice, il existe une réelle volonté de rendre la lutte contre les violences faites aux femmes plus pertinente. "Ce qui nous a intéressé dans ce combat, c'est le fait que nous avons remarqué qu'au quotidien la récidive était très importante dans cette problématique et que le "tout à la prison" et que le "tout à la répression "n'étaient pas nécessairement positifs. Il fallait qu'on évolue et que l'on fasse en sorte que les choses changent d'une façon beaucoup plus efficace. Pour cela nous avons mis en place une audience particulière multidisciplinaire dans laquelle il y a une prise en charge de la victime et également de l'auteur mais avec le monde social qui s'y associe. Tout cela, pour qu'au-delà de la réparation, de la peine ou encore de la répression il y ait quelque chose qui évite la récidive," explique Martine Michel.

Pour mener à bien cette campagne de sensibilisation, différentes actions vont être mises en place. "Nous comptons interpeller avec les rubans oranges noués autour des arbres du parc Astrid. Avec la Covid la situation s'est même détériorée. Nous allons également placer des affiches sur les bus du TEC dans Charleroi. Des bâtiments publics vont être éclairés en orange," conclut Sophie Vaccarello.

Les femmes victimes de violences peuvent contacter le 0800/30 030.