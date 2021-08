Le mois de juillet 2021 était attendu avec appréhension du côté des responsables de la SPA de Charleroi. En effet, non seulement la période est, hélas, riche en abandons pour les vacances mais un an après l'augmentation des adoptions de chiens pendant la crise du covid en juillet les responsables s'attendaient à des retours.

Aujourd'hui, il n'en est rien. Aucun des chiens adoptés pendant juillet 2020 n'est de retour. "Nous nous attendions à un effet boomerang mais à notre grand soulagement il n'y en a pas. Pour la période de juin et juillet on compte 150 adoptions de chiens de tous âges. Certes, il y a les abandons comme chaque année à la période des vacances mais cela reste minime" explique Nathalie Van Namen de la SPA.

Du côté des chats, l'histoire est moins plaisante car les abandons sont nombreux et cela devrait se calmer avec la fin du pic de la période de reproduction. "Toutes nos espaces sont occupés et heureusement que nous pouvons compter sur la dizaine de famille d'accueil. Elles prennent soin des petits chatons non sevrés ce qui permet tout de même de libérer des espaces. Une fois qu'ils sont sevrés nous les proposons à l'adoption sans qu'ils n'aient à repasser par nos locaux. En ce qui concerne les chats plus sauvages, ils sont opérés et remis en liberté là où on sait qu'ils seront nourri. Ceci est une alternative intéressante car, sauf cas de force majeure, il n'y a plus d'euthanasies."

La collaboration avec le bar à chats est aussi une réussite car les chats qui s'y trouvent sont très rapidement adoptés. Un partenariat gagnant-gagnant pour un concept unique à Charleroi.

Le nombre d'abandons de rongeurs comme les hamsters et les lapins reste préoccupant. Même s'il y en a plus, ils sont également très rapidement adoptés grâce à une communication efficace sur les réseaux sociaux.