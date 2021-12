Cette encore une année particulière qu'a vécu la SPA de Charleroi. Tout comme en 2020, il a fallu fonctionner les confinements, les mesures anti-pandémie ainsi que les changements d'habitude de vie des citoyens.

Sans précédent, le refuge pour animaux a dû s'adapter et se réinventer au rythme des différentes recommandations gouvernementales. Encore en 2021, bon nombre d'activités ont été suspendues privant ainsi la SPA de rentrées financières très précieuses pour son fonctionnement quotidien.

En ce qui concerne, les entrées et sorties d'animaux elles ont connu des fortunes diverses au fil de l'année. La demande a été nettement supérieure à l’offre au plus fort de la crise. "Nous avons connu la fermeture de 2 chenils sur les 3 au niveau des canins que comptent le site et ce pendant plusieurs mois. Du jamais vu. Si nous avions eu 30 chiens de petites ou moyennes tailles qui sont rentrés à cette période, ils nous quittaient tous les jours suivants. Nous avions eu le bonheur de voir partir, enfin, certains chiens qui étaient chez nous depuis plusieurs mois et plus," explique Franck Goffaux, le directeur.

Ce boum des adoptions a laissé le directeur avec de multiples questions dont celle de savoir si les animaux adoptés n'allaient être de retour une fois qu'une activité plus normale serait revenue. "Nous avons eu bien évidement peur du phénomène dit du "Boomerang" lors des déconfinements qui ont suivis, et bizarrement, même si nous avons rapidement refait le "plein complet" du refuge que ce soit en canins ou en félins, ces derniers n’étaient pas des retours post adoptions de chez nous. Faible "bonne" nouvelle quand on sait qu’aujourd'hui le refuge est à nouveau à saturation."

Au terme de l'année, au niveau des chiens la SPA a enregistré 1.350 entrées contre 1.434 en 2020. Il y a eu 1.269 sorties soit 95% de taux de replacement. Actuellement 76 chiens attendent toujours un nouveau maître. Pour la chats, la situation est moins heureuse. 2.022 chats ont franchi les grilles du refuge contre 1.544 en 2020, ce qui fait près de 500 en plus. Confirmation que les campagnes de stérilisation ne sont pas encore assez bénéfiques. L'état sanitaire est jugé catastrophique par le responsable. Le travail des familles d'accueil est quant à lui souligné. "Ce sont plus de 120 chatons, qui n’avaient pratiquement aucune chance de survie en arrivant ici, qui ont pu être sauvés grâce à elles. En tout, 906 chats ont eu le bonheur de retrouver un nouveau foyer ce qui représente un taux de plus de 45 %, ce qui est une belle victoire en soi, même si ce nombre est toujours insuffisant par rapport à ce qu’on voudrait."

La SPA de Charleroi c ne sont pas que des chats et des chiens. En 2021, ce sont 3 chevaux, 126 oiseaux, 36 volailles, 43 moutons / chèvres, 32 NAC (nouveaux animaux de compagnies de types serpents etc), 120 lapins et 145 rongeurs qui ont franchi les portes du refuge.

Au total de l'année il y a eu 6.400 mouvements animaliers soit une moyenne de 18 pour chaque jour de l'année.