Le port du masque est obligatoire depuis ce samedi 25 juillet à Charleroi, dans l'intraring (2 km²) sur ordre du bourgmestre Paul Magnette (PS).

Obligatoire, donc, comme mesure préventive contre la propagation du covid responsable de quasi 10.000 morts en Belgique en quatre mois, on le rappelle. Et qu'en est-il du respect de cette obligation ?

Eh bien on a compté : dans l'intraring ce samedi après-midi, sur 338 passants, 195 ne portaient pas de masque. C'est presque 6 personnes sur 10...

Note: on n'a compté que les passants adultes, qui se tenaient en position debout sur la voie publique, puisque les enfants de moins de 12 ans, ceux qui font du sport ou du vélo, ainsi que les personnes assises ne sont pas obligées de porter le masque (et non, porter son masque sur son cou, en laissant la bouche et le nez à l'air ne compte pas comme un port du masque).

Sur la ville haute (avenue de Waterloo, petites rue du quartier du monument, rue de la Régence et place Charles II), c'est 69% de gens croisés qui ne portaient aucun masque (60 sur 87).

de gens croisés qui ne portaient aucun masque (60 sur 87). Dans l'entre-deux-villes (parc Astrid, boulevard de Fontaine, boulevard Audent), on a compté 63% de passants non-masqués (64 sur 102).

de passants non-masqués (64 sur 102). Pour la ville basse (rue du Pont Neuf, boulevard Tirou/Place Verte, bas de la rue de la Montagne), c'est cette fois une majorité - petite, mais tout de même - de gens qui respectaient les mesures, puisque seuls 47,5% n'étaient pas masqués (71 sur 149).

On a bien vu passer quelques voitures de patrouille, depuis lesquelles la police diffusait sur haut-parleur des rappels à l'ordre de type "Soit vous rentrez, soit vous portez un masque", "monsieur mettez votre masque s'il vous plait", etc. Mais ça n'a pas eu l'air de sensibiliser tant de monde que cela, puisque les masques sont rapidement retombés une fois la patrouille disparue au coin d'une rue.