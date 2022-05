Avant 2015, Stéphane avait tout pour lui. Une compagne, un logement, un boulot de maître-chien, bref une vie stable. De son propre aveu, cette stabilité a volé en éclat à partir de cette année-là et son intégration à un club de motard lié aux Hell's Angel's. "J'ai un peu mal tourné. Je suis rentré dans le club, j'ai eu plusieurs femmes, je suis aussi tombé dans la drogue et on m'a proposé de me faire de l'argent facile", admet le prévenu. Entre 2016 et 2019, Stéphane s'est donc mis à proposer cannabis, cocaïne et ecstasy à ses amis.



De numéro 2 à banni à vie

L'ascenseur social de Stéphane a connu une chute vertigineuse en l'espace de quelques jours., confirme d'ailleurs son avocate, Me Rooselaer. Stéphane a tout perdu et a écopé d'une peine de 3 ans de prison par défaut pour ses ventes de produits stupéfiants.Condamnation pour laquelle Stéphane a formé opposition en espérant obtenir un sursis probatoire à la place de la prison ferme. Le substitut Verbrigghe ne s'y oppose pas. Jugement le 7 juin.