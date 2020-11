En cette période de covid, vous êtes nombreux à travailler à partir de votre domicile. Si le télétravail présente des avantages incontestables, l’un des principaux désavantages peut venir du matériel inadapté.

Stéphanie Cloarec, 30 ans, est thérapeute psycho-corporelle et exerce dans son cabinet ransartois “Sérénité en soi”. À ce titre, la ransartoise dispense des conseils aux personnes qui télétravaillent. “Tout d’abord, il faut s’approprier son intérieur. Il est tout à fait possible de mettre un peu d’huile essentielle par exemple romarin et citron (2 goûtes de romarin pour 1 goûte de citron). Chacun est libre de créer son ambiance, c’est un des avantages du travail à distance. Outre l’ambiance, il est important de prendre une attitude de travail en s’habillant par exemple.”