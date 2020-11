Le bodybuilder carolo déjà privé de compétition doit maintenant s'entraîner dans son garage.

Ce devait être une grande année voire l'année de la consécration pour Steve Bontinck, 1m90 et 101 kg. A presque 50 ans, cet athlète de haut niveau qui vit sa passion pour le bodybuilding depuis 15 ans se retrouve privé de toutes les compétitions internationales pour cause de Covid-19.

Avec seulement une seule compétition en France à l'occasion du championnat de France, Steve est en mal de compèt. S'il ne peut déjà plus se produire devant les juges et le public, l'athlète subit une double peine avec la fermeture des salles de sport. "Je me suis préparé très dur pour les différentes compétitions.