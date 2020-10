En 2017, Serge met en vente un cyclomoteur dont il n’a plus l’utilité pour 350 euros. Steve se montre intéressé et se présente au domicile de Serge, à Courcelles. Le futur acquéreur souhaite essayer l’engin avant de régler le montant. Il promet à Serge de le payer en fin de semaine. Serge ne reverra plus jamais Steve...

Absent et jugé par défaut, Steve explique dans son audition avoir reçu le cyclomoteur en échange de services rendus à Serge.

Steve est également poursuivi pour un vol à l’étalage commis au Cora de Châtelineau. Lorsque la police intervient, Steve les prévient : "Je m’en fous de toute façon, car je connais la loi et le dossier sera classé sans suite." Visiblement, Steve ne connaît pas bien la loi belge puisqu’une peine d’un an de prison ferme est requise contre lui. Jugement pour le 4 novembre