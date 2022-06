"Une plaie". C'est ce qu'est devenu Steve pour sa maman. Par tous les moyens, cette dernière demande à son fils de quitter son domicile où il se tape l'incruste. Mais à chaque fois, la mère de famille se heurte à un mur. Steve n'entend pas quitter les lieux et se permet même de réagir violemment.



En l'espace de quelques jours en mai 2020, Steve a frappé sa pauvre mère. Le 14 mai 2020, il l'a poussé, lui a donné des coups aux avant-bras et compressé le visage. Digne d'un petit enfant jouant à cache-cache, Steve n'a rien trouvé de mieux que d'aller se planquer dans le grenier après avoir promis à tous (ambulanciers et policiers) qu'il allait enfin quitter la maison familiale.



Neuf jours plus tard, le prévenu n'a pas apprécié l'appel téléphonique passé entre sa mère et son frère vivant en France. « Il s'est énervé et a jeté le téléphone. Il a poussé sa maman sur une chaise, avant de la frapper à l'épaule et au bras », précise Me Paridaens, partie civile. Pour le parquet, Steve ne semble pas se remettre en question. Comme le démontrent deux autres scènes de coups : un coup de pied dans les parties intimes d'une victime suite à une remarque sur sa consommation de produits stupéfiants et une autre scène sur le chemin de retour du Monde Sauvage d'Aywaille où son ex-compagne et la fille de cette dernière ont subi la violence du prévenu.



Des menaces, également



Outre les coups, Steve est aussi un adepte des menaces. Encore et toujours envers sa mère, à laquelle il a menacé « de lui brûler la maison si elle le forçait à quitter les lieux ». Désemparée, la maman espère que la justice raisonnera définitivement Steve. Mais c'est loin d'être gagné. Ce vendredi matin, il a brillé par son absence et sera donc condamné par défaut. Et son comportement violent continue... « Une nouvelle plainte a d'ailleurs été déposée le 14 juin dernier pour des coups », confirme la partie civile.Le substitut Bury s'interroge aussi sur la manière de réagir pour qu'enfin cesse l'attitude déplorable de Steve. Une peine de minimum 20 mois de prison est requise par défaut.Jugement pour le 23 septembre.