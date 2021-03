Ce samedi avait lieu une grande mobilisation organisée par le secteur culturel. Les artistes ont offert au public bravant le vent et la pluie quelques instants de magie.

Au bout d'un an de chamboulement, les acteurs du monde culturel ont tenu à marquer le coup en collaboration avec le secteur de l'Horeca.

Devant les théâtres, cafés et restaurants, les artistes se sont produits afin de se rappeler aux bons souvenirs des autorités dirigeantes.

C’est l’école de danse Temps Dances Urbaines qui a ouvert le bal de ce journée de performances artistiques et culturelles pour marquer les un an de confinement du secteur. Un début oh combien symbolique puisque le HipHop A6000 , battle organisée traditionnellement en mars et en partenariat avec le Centre Culturel de Charleroi est annulé pour la seconde fois. Pendant 20 minutes, les danseuses de TDU ont partagé leur plaisir de retrouver leur discipline et de le partager avec un public distancé mais nombreux malgré l’heure matinale. Cultures urbaines au programme mais aussi musique, Cirque, Conte, Marionnette géante, Cultures Urbaines, Musique électronique … l’opération de ce samedi était représentative du caractère pluriel de la culture carolo.

Cette diversité s’est déployée un peu partout en centre-ville en faisant escale devant des lieux cultures, des cafés, sur les places ou encore devant des restos. Des performances, respectant toutes les mesures sanitaires, qui ont duré une vingtaine de minutes et rassemblé quelques dizaines de personnes bien heureuses de retrouver des fragments de culture en live.



Cette opération, coordonnée par l’Eden et mis en place avec de nombreux partenaires dont le Vecteur, la Maison du Conte et le Marignan était une nouvelle manière de montrer que le milieu culture et le milieu HoReCa étaient toujours présents et prêts pour le déconfinement.

© D.R.

Du côté du centre culturel de Thuin, on a aussi tenu à marquer le coup. Pour l'occasion, c'est le musicien thudinien Philippe Broisson qui a fait résonner sa cornemuse dans toute la vallée de la Biesmelle du haut des jardins suspendus.

Le tout nouveau centre culturel; le Point 9, de Fontaine-l'Evêque était aussi de la partie