Malgré la crise sanitaire et les policiers mobilisés pour faire respecter les mesures de confinement, la police locale de Charleroi n'a pas abandonné ses autres missions pour autant.

Depuis le 8 avril, le PSO (Peloton de sécurisation de l'ordre public) a mené une série d'opérations orientées sur le contrôle du deal de rue. Dans une communication officielle, le bourgmestre de Charleroi et le chef de corps tiennent à saluer les résultats de ces opérations.

Six opérations ont été menées au centre-ville de Charleroi et à Marchienne-au-Pont. Entre le 8 avril et le 5 mai, 58 personnes ont été interpellées ou arrêtées administrativement, dont de nombreuses personnes en séjour illégal pour lesquelles l'Office des Etrangers a été appelé.

On peut noter l'arrestation de plusieurs dealers, notamment deux qui ont tenté de fuir et ont été rattrapés par... les unités cyclistes du PSO!