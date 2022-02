Le premier tirage sera bientôt épuisé. Il reste encore une centaine d’exemplaires en vente, selon Etienne Vanden Dooren des éditions du Basson.

Un peu plus de 600 exemplaires vendus : mission accomplie ! Le livre Charleroi co-écrit par 82 auteurs avec 576 photos arrive au bout de son premier tirage. Les éditions du Basson ont initié ce projet inédit en bord de Sambre, du moins à cette échelle. Il a fallu contacter une liste de quelque 200 acteurs de la vie sociale, culturelle, politique, économique, etc., il a fallu solliciter leur contribution, les relancer encore et encore pour certains. Parfois sans résultat. Chacun a été mis au défi de raconter "son" Charleroi en mots et en images. Cela donne une brique de 355 pages qui permet d’aller à la rencontre d’une mosaïque d’amoureux du pays noir. "Nous avons eu de très nombreux retours positifs", explique Etienne Vanden Dooren des éditions du Basson. "Le contenu et les émotions ont séduit les lecteurs." Le travail de collecte des textes et photos, de mise en page, d’impression, de diffusion s’est opéré pendant le confinement, ce qui a représenté un défi.

Le bouquin est sorti en octobre 2021, une soirée lui était consacrée. Pour en faire la promotion sur les réseaux sociaux, l’éditeur a eu la bonne idée de réunir 43 des auteurs pour leur faire chanter les paroles de "Notre Ville", un titre du rappeur Mochelan. A tour de rôle par petits groupes, les interprètes se sont piqués au jeu. Les enregistrements ont eu lieu au siège du Basson, le clip a été visionné près de 1800 fois. Si vous avez l’envie de découvrir le livre, il en reste encore une centaine d’exemplaires disponibles. Les deux grandes librairies de Charleroi (Molière et Huwart) en ont encore en stock.