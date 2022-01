Maëlle, âgée de 14 ans et scolarisée au sein de l'école Saint-Joseph Notre-Dame de Jumet (Charleroi), s'est suicidée le 31 janvier 2020 à la suite de faits de harcèlement scolaire et de la diffusion sur internet d'images et de vidéos à caractère sexuel. Quatre mineurs ont été jugés séparément devant le tribunal de la jeunesse de Charleroi.

Ce dernier a condamné en mars 2021 une adolescente de 14 ans à une prestation éducative de 75 heures. Un mineur de 16 ans, qui a reconnu être à l'origine de la diffusion d'une vidéo de la jeune victime nue "pour se venger", avait écopé en juin dernier d'une peine de prestation éducative et/ou d'intérêt général de 120 heures. Il avait aussi été condamné à participer à une concertation restauratrice en groupe avec les parents et l'école.

Un troisième mineur, âgé de 15 ans au moment des faits, avait été condamné en juin à une réprimande. Il était en aveux d'avoir diffusé les images dénudées de Maëlle quelques jours avant que l'adolescente ne se suicide.

Le quatrième et dernier mineur poursuivi dans le cadre du dossier avait comparu devant la justice le 10 décembre dernier. Il a été condamné à une prestation éducative de 50 heures, a précisé Me Pierre Huet, avocat du père de la victime.

Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be.