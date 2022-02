Mercredi soir, la RTBF diffusait un numéro de #Investigation sur les provinces, et notamment certaines pratiques étonnantes (agences de voyages provinciales, appartements à la mer appartenant aux provinces, etc.).

Suite à la diffusion du reportage-enquête, le ministre des Pouvoirs Locaux, Christophe Collignon, a ordonné qu'un audit soit fait dans les asbl concernées. Il demande aussi à chaque province d'envoyer, pour le 31 mars, le dernier état du cadastre reprenant l'ensemble des asbl créées par les provinces ou subsidiées par elles soit à hauteur de plus de 50.000€ de façon récurrente, soit avec mise à disposition de personnel provincial. Enfin, la situation comptable ainsi que les provisions et réserves dont elles disposent sont demandées pour le 31 mars également, toujours pour ces asbl.

Dans un communiqué envoyé jeudi en fin de journée, le ministre indique qu'il "pourra être amené et se réserve le droit de prendre toute mesure d'annulation sur les actes et délibérations contrevenant à la légalité et l'intérêt général".

Le ministre rappelle aussi "avec insistance" de mettre en oeuvre la réforme décidée le 14 juillet dernier pour le financement des zones de secours par les provinces plutôt que par les autorités communales. "Aujourd’hui, plus que jamais, c’est une opportunité pour les Provinces de définir clairement leurs priorités et leurs compétences au service de la collectivité."

Le #Investigation "Provinces : le grand ménage" est à revoir sur RTBF Auvio. Dans une infolettre sur son site web, la Province de Hainaut réagit et donne des précisions.