Les mesures de confinement quasi-total annoncées par le gouvernement mardi soir n'ont pas l'air de trop inquiéter au sein de la population carolo, de ce qu'on en a vu.

Ce mercredi matin, nous avons fait le tour de quelques supermarchés. Et à part quelques petites files, ci et là, de 5 à 20 personnes, tout était... absolument normal. Ou presque, on se comprend.

Plusieurs gardes de sécurité nous l'ont confirmé : les mesures de confinement sont déjà d'application depuis l'ouverture du magasin, sans attendre le fatidique "12:00" où la mesure deviendra obligatoire.

Devant le Colruyt de Marcinelle, avenue Mascaux, pas de files. "Mais les gens sont désormais obligés de prendre un caddie pour rentrer dans le magasin, parce que l'organisation des caisses change, pour des raisons sanitaires évidemment", explique un garde à l'entrée, en train d'indiquer aux gens, justement, qu'ils doivent avoir un caddie pour rentrer. "Le magasin est grand ici, c'est l'avantage, on peut faire entrer pas mal de monde sans qu'il y ait un effet de foule." Sur le parking, une dame avec un caddie somme toute normal, quelques légumes, un paquet de riz et un pack de lait, nous a confirmé qu'à l'intérieur, tout était calme. A part cet homme avec ces six casiers (6x24) de Carapils, rien à signaler dans le petit quart d'heure qu'on a passé sur place. © van Kasteel

Même écho au Delhaize de Marcinelle, sur l'avenue de Philippeville (N5). "A part des gens qui achètent de la viande en grande quantité, ce qui est dommage parce que c'est de la bonne viande fraîche qui va perdre en goût en la congelant, et évidemment le papier-toilette pour une raison qui m'échappe un peu, tout est très calme ici aussi", explique un ouvrier de la boucherie. Par contre, des vitres en plexiglas vont être installées aux caisses, pour protéger un maximum les caissiers et les caissières, comme c'était le cas à l'AD Delhaize de Gosselies. "On a de tout en stock, il ne faut pas que les gens s'inquiètent... Il y avait une petite file avant l'ouverture, mais vous voyez à 9h30 ça s'est déjà résorbé."

Les files sont par contre un peu plus marquées dans les "discounts". Au Aldi de l'avenue de Philippeville, celui de l'avenue Mascaux, et au Lidl, on a pu constater des clients qui attendaient patiemment aux entrées, filtrées là aussi par des gardes de sécurité. "On applique déjà les mesures de confinement", explique un des gardes. "Mais ici, on a décidé de ne faire rentrer que 10 personnes dans le magasin à la fois, pour 30 minutes maximum. Il y avait déjà des files avant l'ouverture et ça continue." Pourtant, les gens sont très disciplinés, de ce qu'on a pu en voir. Ils attendent, séparés souvent d'au moins 1,5 mètre.