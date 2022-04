Dans le quartier du stade du Pays de Charleroi, la démolition de l’ancien hôpital civil a laissé au CPAS une friche d’1,7 hectares à urbaniser. En 2019, une étude de reconversion foncière et immobilière avait été confiée à Igretec par la Ville, le CPAS et l’intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi : elle portait sur la création d’un pôle santé-seniors de plus de 30 000 mètres carrés, avec une maison de repos, une résidence-service, un centre de jour, un nouveau complexe pour le CPAS et du logement.