Le 13 novembre 2018, Ahmed F., originaire de Syrie, a porté plusieurs coups de couteau à deux personnes. Il soupçonnait son épouse d’envoyer de l’argent en Syrie et de le tromper avec Hassan.

Ahmed, Hanadi et leurs trois enfants débarquent en Belgique en 2017, sous le statut de réfugié. La famille fuit son pays d’origine, la Syrie, suite au climat de guerre régnant là-bas. Mais également pour soigner leur fille, atteinte d’une maladie. Mais l’opération à un coût : 150.000 €. Ahmed et son épouse ne gagnent pas grand-chose, alors chaque centime épargné est important. Mais rapidement, des rumeurs circulent sur la fidélité de Hanadi. Alerté, Ahmed soupçonne également sa femme d’accueillir à son domicile Hassan. Le trentenaire soupçonne également Hanadi d’envoyer de l’argent à sa propre famille restée en Syrie. « Elle m’a trahi et elle a trahi sa fille en agissant ainsi », affirme Ahmed lorsque le tribunal l’interroge sur ses motivations.

Le 13 novembre 2018, Ahmed se saisit des deux couteaux achetés quelques jours avant sur le marché dominical à Charleroi. Il poignarde, à plusieurs reprises, Hanadi dans la chambre des enfants au domicile situé à la rue de la Science. « Elle a dû faire la morte pour s’en sortir », précise le ministère public. Ahmed prend le temps d’enregistrer deux vidéos et prend une photo de son épouse pour la publier sur Facebook. Ensuite, le père de famille s’en va déposer les enfants à l’école de Bosquetville, en prenant le soin de fermer la porte à clé derrière lui. Dans la cour d’école, Ahmed voit Hassan, occupé à déposer ses enfants à l’école. Ahmed porte également un coup de couteau à « son rival » avant de se rendre à la police.

Le ministère public a requis une lourde peine de prison. Dix-huit ans d’emprisonnement ferme. Selon le parquet, les motivations et les raisons évoquées par Ahmed permettent de retenir l’intention d’homicide. Me Thomas Puccini, à la défense, plaide une peine plus légère et proportionnée. Si possible, à un seul chiffre… Jugement le 10 février.