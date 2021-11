Ce lundi, Igretec et les autorités communales de Fontaine-l'Evêque ont officiellement inauguré le nouveau micro-zoning Surchiste, à l'extrémité ouest de la commune vers Anderlues, sur l'ancienne zone industrielle dépolluée pour l'occasion.

Idéalement placé sur la route de Mons (N90), à quelques centaines de mètres de la N59 et du R3, le zoning devrait permettre la création d'une centaine d'emplois. À condition bien sûr que des entreprises soient intéressées par l'offre de l'intercommunale Igretec. "Il y a pour l'instant 4 ou 5 PME intéressées", indique Nathalie Czerniatynski, responsable du développement économique pour l'intercommunale. © Igretec

"Le public visé est principalement l'artisanat, mais aussi la distribution, la petite industrie ou encore la recherche", indique le bourgmestre local Gianni Galuzzo, qui s'est dit ravi de voir enfin ce projet arriver à son terme. Son échevine de l'Environnement, Christine Bruyère, elle s'est réjouie d'avoir pu ajouter avec Igretec plusieurs points environnementaux : "juste derrière le zoning, il y a d'une part une réserve Natura2000, mais aussi des ruchers. Il est donc prévu que le zoning soit verdurisé un maximum, avec des plantes mellifères, des noues végétalisées, et des hautes tiges le long de la nationale. On va aussi tenter de convaincre les entreprises qui viendront s'installer ici de penser à l'isolation, à l'énergie solaire, mais aussi à récupérer les eaux de pluie, tout en évitant de bétonner : les stationnements, par exemple, pourront être aussi végétalisés pour absorber les pluies, et puis il y a plusieurs chemins qui mènent du zoning directement au métro qui passe sur la nationale. On envisage aussi plusieurs hôtels à insectes et des nichoirs pour les oiseaux. Le monde économique aussi a un rôle à jouer sur le climat."

© Igretec - Asymetrie

Le tout a coûté 1,3 million d'euros, financés par la Région Wallonne via le "plan Marshall 2.vert". Les 7,50 Ha de terrain seront mis en vente par Igretec à 40€/m², "le même prix que nos autres zonings". Igretec indique par ailleurs qu'il lui reste encore 150 hectares sur ses 22 parcs d'activité économique de Charleroi Métropole : 52 hectares viennent en effet d'être achetés par Google, à l'Ecopole de Farciennes. Farciennes qui accueillera d'ailleurs prochainement, elle aussi, un nouveau microzoning.