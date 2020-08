Bomudine et Amine sont en séjour illégal sur le sol belge. Et tous les deux ont pensé que l'herbe était plus verte chez nous. Mais malheureusement, la réalité les a rattrapés.

Les deux hommes ont trouvé la même parade pour survivre: la vente de cocaïne et d'héroïne. Amine a été surpris par les policiers avec une boulette de cocaïne sur lui, le 5 mai dernier et du cannabis. «Le cannabis c'était pour ma consommation. Je n'avais pas l'intention de vendre, mais j'étais obligé de me lancer pour pouvoir manger», explique-t-il.Bomudine, adepte des produits stupéfiants, a reconnu avoir vendu de temps en temps entre le 22 juin et le 26 juin dernier pour «assurer sa consommation.»Vu l’absence de casier judiciaire, le ministère public a requis une peine clémente de 18 mois de prison sans s’opposer à une mesure de faveur. Pour Amine, la seule solution était la prison ferme, selon le parquet. Et pour cause, Amine avait déjà été condamné, le 18 novembre dernier, soit il y a six mois, pour des faits similaires.