Condamné à une lourde peine de prison avec arrestation immédiate, Fabien a comparu ce lundi matin devant la justice carolo après avoir formé opposition au jugement. Si le prévenu a écopé d'une peine de prison, c'est pour une violente scène au, dixit le parquet, la nuit du 1er au 2 novembre 2020.

Ce soir-là, au domicile de Fabien, l'ambiance est plutôt festive. Ce dernier et son ami consomment de l'alcool tandis que la compagne du premier cité est couchée à l'étage à cause d'une rage de dents. Mais l'ambiance va dérailler à cause de l'attitude du prévenu et d'un SMS envoyé par sa moitié. "Il a intercepté un SMS envoyé par sa compagne à son ami. Il a supposé une relation entre les deux et s'est énervé. Il a mis son ami à la porte et a réglé ses comptes avec sa compagne", évoque Me Brison en revenant sur les faits.



Au final, le SMS n'était qu'une simple demande pour avoir un médicament. Le "règlement de comptes" fait peur : Fabien assène plusieurs coups de poing, de pied, de coude et des baffes à la victime. Sans oublier les menaces du type "je vais te faire vivre un enfer comme à mon ex", etc. La scène, déjà terrifiante pour la victime, va s'aggraver lorsque Fabien s'en va à la cave chercher une bouteille d'essence. Il s'asperge d'essence avant d'en verser aussi sur la victime. Plusieurs papiers sont déposés sur la taque de cuisson électrique. "Mais la compagne intervient pour l'empêcher d'allumer une cigarette et mettre fin au pire", narre le parquet.



Déjà connu pour des antécédents de coups et blessures sur compagne il y a une dizaine d'années, Fabien risque gros compte tenu de la particulière gravité des faits. Pour le parquet, rien d'autre n'est possible que la confirmation de la peine prononcée.



La défense tente le coup d'un sursis probatoire, tout en contestant la tentative d'incendie. Selon l'avocate de Fabien, rien dans le dossier ne permet de déterminer qui est réellement à l'origine de la tentative.



Jugement le 28 février.