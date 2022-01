Suspension probatoire pour des coups sur sa compagne Charleroi L. C. À deux reprises, Michaël a adopté une attitude violente envers sa compagne. Le tribunal a décidé d'encourager les efforts du prévenu. © D.R.

Sur quasiment une année, Michaël a adopté une attitude désagréable et inacceptable en se montrant violent envers sa compagne et mère de sa petite fille, née en février 2020. La première scène a eu lieu en août 2019, à Charleroi. Michaël a frappé sa compagne, avant de la mordre aux joues et de la pousser contre un mur. Le tout, alors que la victime était enceinte de leur fille au moment des faits.



Le 12 septembre 2020, la compagne reçoit, de nouveau, des coups alors qu'elle tenait sa fille à bras. "J'avais bu un verre ce jour-là. J'étais arrogant, impulsif, elle m'a giflé et je n'ai même pas fait attention à la présence de la petite dans ses bras", avait admis le prévenu.



À cause de son comportement violent, le garçon a dû se reprendre en main. Il a donc appris à gérer sa consommation d'alcool. Le parquet avait souhaité encourager Michaël à poursuivre de la sorte en effectuant un sursis probatoire, pour échapper aux huit mois de prison initialement requis.



Michaël a obtenu, ce lundi matin, une suspension probatoire du prononcé de 3 ans. Durant ce délai d'épreuve, il devra continuer et mener à son terme le suivi psychologique mis en place.