L'hôpital civil Marie Curie de Lodelinsart a isolé le patient, qui déclarait travailler dans une société internationale et avoir été en contact avec des collègues de nationalité chinoise une semaine avant l'apparition des symptômes.

"Un patient présentant plusieurs symptômes grippaux (toux, état fébrile) s’est rendu aux urgences de l’hôpital civil Marie Curie de Lodelinsart, ce mardi matin. Il s’est directement dirigé vers le desk d’accueil, sans contact avec les autres patients. L’intéressé a déclaré travailler pour une société internationale de livraison de colis et avoir été en contact, il y a environ une semaine avec des collègues de nationalité chinoise, ce qui a déclenché le protocole prévu pour les cas d’infection potentielle", précise l'ISPPC dans un communiqué de presse.

Le personnel de l'hôpital s'est munis des équipements de protection (i.e. gants et masque) et a immédiatement placé un masque sur le patient et l’a installé dans un box d’isolement.

"Là, l’équipe médicale en tenue de protection étanche, a procédé à trois frottis avant de placer ceux-ci dans des sacs scellés qui ont été envoyés au laboratoire de la KUL. Les résultats seront connus dans les 24 heures", note encore l'ISPPC.

Le CHU de Charleroi, qui était justement en séance de simulation de prise en charge d’un patient potentiellement infecté par le coronavirus, se félicite dans son communiqué de cette procédure ultra-rapide, effectuée selon les protocoles rigoureux mis en place par le service des Urgences, des Soins Intensifs et les Infectiologues.

Le coronavirus a fait plus de 1.000 victimes en Chine continentale, à ce jour, pour près de 42.000 contaminations. Ailleurs dans le monde, plus de 400 cas de contaminations ont été confirmés dans une trentaine de pays.