Désavoué en juin par les conseillers provinciaux, le collège provincial du Hainaut se voit mis en demeure par l’avocat du candidat écarté à l’époque pour une fonction d’inspecteur général de l’enseignement.

Par un courrier électronique du 28 juillet dernier, Me Marc Uyttendaele mandaté par Benoît Delbèque exige en effet le retrait de la décision de nommer à ce poste un de ses challengers, Henri Lancelotti. Motif : la délibération serait entachée d’irrégularités. Sur base d’une attestation des conseillers PS carolos Mauricette Careme et David Jadoul, l’avocat fait état de l’absence de débat et de vote, ce qui serait susceptible de constituer une infraction pénale pour faux et usage de faux.