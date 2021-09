Quelle violence... Depuis plusieurs jours, une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Sur ces images, un jeune enchaîne les coups de poings au visage d'un automobiliste plus âgé.

La scène, filmée par une autre conductrice et d'abord partagée sur TikTok, a eu lieu à Gosselies. La vidéo montre que le conducteur plus âgé sort de son véhicule, avant d'être empoigné par la main gauche de l'autre intervenant. Le plus jeune distribue alors les coups de poing dans le visage du conducteur. Et il donne encore quelques gifles, avant de s'en aller.

L'individu facilement retrouvé

Le Parquet de Charleroi a confirmé les faits et une plainte a été déposée, note 7sur7. L'individu violent a facilement été retrouvé par les forces de l'ordre et appréhendé mercredi matin. Il a été présenté chez le juge de la jeunesse.

“Le suspect a fait l'objet d’une ordonnance de remise à la famille sous conditions. Son placement n’était légalement pas possible au vu de la nature de l’infraction. Mais il sera cité prochainement devant le Tribunal de la Jeunesse pour répondre de ses actes”, indique le premier substitut du Procureur du Roi au Parquet de Charleroi, Sandrine Vairon.

Le suspect (un mineur d'âge) conteste être la personne sur la vidéo qui circule. Il dépend déjà du juge de la jeunesse, mais pas pour des faits de violence.