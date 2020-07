100% Loup, c'est l'histoire de Freddy et sa famille, qui cachent depuis des siècles un grand secret : le jour, ils sont humains... mais la nuit ils deviennent des loups-garous! Et Freddy, le jour de son quatorzième anniversaire, s'attend lui aussi à devenir un loup-garou, pour la première fois. Mais il se transforme en... petit caniche rose!

Le film d'animation d'une heure et demi sera en salles dès le 28 octobre. Et le casting est 100% belge : on y retrouve l'humoriste Pablo Andres, mais aussi la Carolo Tamara Payne, plus connue pour l'instant chez nous sous le pseudonyme de Stacy Star, youtubeuse déjantée et véritable caricature du barakisme. "Elle met cette fois sa douce voix au service de Lady Hightail dans le film", souligne le producteur flamand Studio100 dans un communiqué de presse. Les acteurs principaux sont Damien Locqueneux, Nathalie Van Tongelen et Tristant Moreau (Fred, de Fred & Samson).

Au delà de Stacy Star, Tamara Payne s'était déjà illustrée dans la presse locale récemment pour son rap touchant sur le Covid-19 : "Ils taffent". Partagée 1200 fois, la vidéo avait interpellé pas mal de fan de la comédienne carolo.

Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Stacy Star, et qui se demandent qui donc peut être ce curieux personnage, voici l'une de ses nombreuses vidéos "sketch" publiées sur les plateformes en ligne.