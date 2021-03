Vous vous souvenez de Jean Barbera ? Le Châtelettain de 43 ans est un ancien de la bande de trublions qui avaient porté sur les fonts baptismaux Plug TV en 2004. Il avait présenté le Barbera Show, était chroniqueur dans C'est pas Hollywood, avait participé en tant que candidat au Fort Boyard belge sur TVI, et puis sur TF1 à La Roue de la fortune ainsi qu'au Juste prix.

Le lundi 15 février dernier, c'était le dernier jour de tournage du programme En route avec la police locale sur la zone Châtelet, Farciennes, Aiseau-Presles. Il est environ 17h30. Laurent, l'un des deux inspecteurs, observe que le conducteur de la voiture qui roule devant eux ne porte pas sa ceinture. Il tape le numéro d'immatriculation, le nom de Jean Barbera apparaît. Émilie Dupuis n'en revient pas, ça l'amuse beaucoup. "Je ne comprenais pas pourquoi on m'avait demandé de me stationner sur le côté de la route, nous confie Jean Barbera au téléphone, je venais de quitter mon domicile de Châtelet et j'allais à la poste de Châtelineau. Par distraction j'ai oublié ma ceinture de sécurité. Mais quand j'ai vu les caméras, j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait de l'émission Police locale, j'ai reconnu Émilie Dupuis." Retrouvailles d'anciens collègues. Confidences intimes.

Le contrevenant va avouer à celle qui fait office de « commandante » qu'il en pinçait à l'époque un peu pour elle mais surtout pour Sandrine Corman et Sophie Pendeville. "Les grands classiques", résume-t-il. Du Jean Barbera tout craché. "C'était mes deux coups de cœur, elles sont tellement belles. Sandrine m'avait invité à son mariage en 2004, Sophie dans son émission "De quoi je me mêle ! » en 2016", se souvient-il avec émotion. Celui qui opère, comme il le dit, "un retour inattendu à la télé" à la faveur de ce contrôle policier souhaite y revenir pour de bon. "J'aimerais participer à une émission de divertissement mais surtout vraiment à tout prix faire A prendre ou à laisser avec Cyril Hanouna sur C8. J'ai postulé trois fois mais je n'ai reçu aucune réponse. Cyril avait été mon invité lors de la dernière de C'est pas Hollywood en 2005. Ce serait bien qu'il s'en souvienne". Reste la question de savoir si sa ceinture de sécurité lui a valu une amende, à notre ami Jean. Réponse cedimanche soir sur RTL-TVI.

En route avec la police locale, dimanche, 19h50.

Suivez les aventures de Jean Barbera sur sa page FB ainsi que sur Instagram.