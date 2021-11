L'école Temps Danses Urbaines, une référence pour pas mal de Carolos, va déménager à Fleurus., explique Camille L'Hoost, chargée de communication.

C'est en 2006 que l'aventure est née pour TDU: Mona et Rachid se sont lancés, et en 2020 ils ont profité de l'arrêt forcé du Covid pour envisager ce déménagement. L'ancien Moulin de la Guinguette, à Fleurus, est tombé à pic. "On va pouvoir créer un espace d'accueil convivial, avec un petit bar, et peut-être qu'on pourra envisager par la suite un projet scolaire, en prenant par exemple directement les enfants à l'école, faire les devoirs, puis enchaîner avec un cours de danse par exemple."

Le déménagement à Fleurus, prévu en 2022 après des travaux d'aménagements, devrait convenir aux férus de danse selon Camille L'Hoost : "la majorité des membres sont d'accord de nous suivre, on les a sondé. Certains parce que la distance n'est finalement pas plus grande, pour ceux qui habitent Châtelineau par exemple, d'autres nous ont dit qu'ils nous suivraient jusqu'au bout du monde s'il le fallait, parce qu'ils croient dans le projet TDU. Il y a des gens de Mons et de Namur qui viennent jusqu'à Gilly aujourd'hui. Et puis ce déménagement c'est aussi l'occasion de s'ouvrir à un nouveau public, dans la Basse Sambre. Il y a d'autres écoles de danse à Charleroi, beaucoup moins du côté de Fleurus déjà, et encore moins pour ce qui est danses urbaines."

170 personnes, de 2,5 ans à 50 ans, suivaient les cours de l'asbl lors de la dernière saison 2018-2019, avant la crise sanitaire. "Nous proposons une formation complète en danse urbaine pour tous les âges et tous les niveaux, ouvert à tous et toutes. On suit aussi l'objectif que la danse urbaine soit accessible à tous, avec des projets, spectacles, stages, workshops, etc. On veut aussi mettre en avant nos jeunes talents carolos par une formation professionnelles et des prestations devant le public."