Quatre courts tout neufs attendent les joueurs.

A partir de ce lundi, les affiliés du TC Mont-sur-Marchienne peuvent fouler leurs nouveaux courts. Le club de la rue Taille Géniton a en effet subi un relifting complet puisque les quatre terrains ont été rasés pour laisser la place à quatre autres en extérieur, dont deux à l'abri d'une tente modulable. Ceux-ci pourront être totalement recouverts pour la saison hivernale.

La surface choisie est le Chevron 400, une terre battue synthétique nécessitant peu d'entretien. Elle permettra de pouvoir profiter plus longtemps des courts extérieurs, lors des mois de mars et octobre lorsque la météo est encore clémente, ce qui n'était pas trop le cas avec une terre battue classique.

Cette nouvelle infrastructure est une aubaine pour les élèves de l'école des jeunes de David Soglia (diplômé Adeps de niveau 3, ex entraîneur AFT à Mons) qui a longtemps officié au Bertransart avant de rejoindre le TCMM l'an dernier. « Les nouveaux terrains et la structure couverte nous ouvrent de nouvelles perspectives réjouissantes. Cette saison est particulière vu la crise sanitaire que nous visons mais j'espère avoir près de 80 élèves au printemps 2021. Diverses activités vont être proposées : cours adaptés aux règles sanitaires, stages et, dès que possible, des tournois. »

Si David s'occupera surtout de la gestion, c'est Lucas Watelet qui sera le plus souvent sur les courts et qui accompagnera les équipes interclubs et les joueurs en tournois. « Pour nous deux c'est un challenge super intéressant avec un comité très motivant et à l'écoute. Nous avons la volonté de créer quelque chose de bien à Mont-sur-Marchienne. »

Infos : www.tcmm.be