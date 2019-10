Francesco C. a été placé sous mandat d’arrêt pour une tentative de meurtre sur son ex-compagne, âgée de 22 ans.



Samedi matin, une dispute éclate entre les deux personnes à la rue de la Régence à Marcinelle. Selon le parquet de Charleroi, Francesco et sa victime ont vécu une relation amoureuse. Lors de la dispute, Francesco porte trois coups de couteau à son ex. Cette dernière est blessée et transportée en milieu hospitalier.

Le suspect est passé devant le juge d’instruction, qui a décidé de le placer sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre.

Francesco C. comparaîtra demain devant la chambre du conseil de Charleroi, assisté par Me Pierre-Alexandre Napoli.