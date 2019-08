Une altercation entre un groupe de jeunes originaires de Namur et un individu à bord d’une Audi A3 avait éclaté sur le parking du bar situé non loin de l’aéroport de Gosselies. Le suspect, à l’aide de son véhicule, avait volontairement foncé sur les jeunes alors qu’ils se trouvaient sur le parking. Vingt minutes plus tard, le conducteur était revenu sur les lieux mais armé. Il avait tiré à plusieurs reprises en direction des jeunes, blessant l’un d’entre eux à la jambe.Le parquet avait été avisé des faits et une enquête pour tentative de meurtre avait été ouverte. Le suspect était en fuite, jusqu’en fin de semaine dernière. Driss N. s’est en effet rendu à la police judiciaire fédérale. Placé sous mandat d’arrêt et inculpé de tentative de meurtre, l’homme a été placé en détention préventive pour au minimum un mois.D’après les premiers éléments, l’homme reconnaît avoir passé la soirée et qu’une altercation avec le groupe de jeunes s’est produite. Mais l’inculpé signale qu’il s’est d’abord fait tirer dessus en revenant sur les lieux au volant du véhicule de sa copine. Un appel à témoins avait été lancé en début de semaine afin de recueillir des témoignages sur l’ambiance qui régnait au Vanilla Sky avant que les événements se produisent pour éclaircir les versions défendues par les deux parties.