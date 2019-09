Dans la nuit de vendredi à samedi, une tentative de meurtre a été commise dans un bar situé à la rue de la Pépinière à Gosselies.

Un auteur, toujours en fuite, a tiré à trois reprises sur une victime, touché aux fesses et aux jambes, indique mardi le parquet de Charleroi. Alors que la soirée battait son plein, un auteur actuellement inconnu a dégainé une arme et tiré à trois reprises en direction de la victime. Cette dernière a reçu deux balles dans les fesses et une troisième balle au niveau de ses jambes, précise le parquet de Charleroi.

Le dossier a été mis à l'instruction. L'auteur est toujours en fuite.