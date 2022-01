Une communication de la commune de Fontaine-l'Evêque informe les citoyens. "Nous portons à votre connaissance que la société ArcelorMittal, concessionnaire de l'ancien site du Pétria, autorise la Société "La Française de l'Energie" à mener des investigations sur les anciennes galeries de mine du Pétria. Ces tests de gaz programmés à partir du 1er février pouvant générer quelques nuisances sonores comme des sifflements pouvant faire penser à une fuite de gaz."

Contacté, Gianni Galluzzo, le bourgmestre fontainois, explique que cette communication est destinée à rassurer la population qu'il n'y a aucun risque pour les personnes habitant à proximité du site. "La société Gazonor va venir faire des tests afin de voir s'il y a encore du gaz dans les galeries. Historiquement, jusque dans les années 90, il y avait des extractions de gaz de la part de Cockerill-Sambre pour être ensuite réinjecté dans le réseau Fluxis. Par la suite, il s'est avéré que le gaz n'était plus d'assez bonne qualité ce qui aurait dû engendrer des investissements afin de le rendre de meilleure qualité. Le prix du gaz à cette époque étant stable, les décisionnaires n'ont pas entrepris ces investissements."

Du côté des exploitants français de Gazonor le chef de projet Yann Fouant explique la raison des tests. "Nous réalisons juste des tests de classage de gaz de mine que nous faisons dans le cadre d'une campagne de tests sur la région de Charleroi. Nous avons discuté avec le concessionnaire du sondage du Pétria pour voir s'il un potentiel de gaz et s'il existe une connexion avec Anderlues où nous exploitons déjà le gaz. Anderlues est situé à 1,5 km et nous nous posons la question à savoir si une connexion existe. Nous avons donc eu l'idée d'installer une unité de test qui va juste se connecter sur les puits pour simuler une production pour voir s'il y a ce potentiel et une connexion. Il n'est pas question de placer ce que nous avons placé à Anderlues état donné que nous sommes sur une zone fortement peuplée."

Le gaz testé est du grisou, un mélange de méthane et d'air. Initialement les tests devaient commencer la semaine dernière mais suite à des soucis d'accès les tests ont été reporté à ce 1er février et dureront une semaine.