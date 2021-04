Après Toulouse, Rome et Cannes, c'était au tour du site de Charleroi, première ville wallonne d'accueillir un quatrième un quatrième FabLab.

Créés à l'initiative de l'Innovation Cluster, les FabLabs de Thales Alenia sont des espaces d'exploration et d'innovation ouverts à tous les collaborateurs.

Le FabLab est un lieu d’expérimentation à 360°C dans lequel se croisent prototypages techniques, électronique, mécanique, l’impression 3D, des ateliers de brainstorming ou de prise de parole ainsi que d’autres projets disruptifs. Des machines sont mises à disposition afin que chacun puisse donner vie à ses idées. "A cet égard, une équipe de Fablab Managers formera les collaborateurs à l’utilisation des différentes machines et technologies mises à disposition, poursuit Alain Pralle, Coordinateur du FabLab à Charleroi. Ils assisteront, sur demande, les Makers, dans leurs expérimentations et seront notamment les gardiens du temple quant au respect des règles HSE."

Avec l’ouverture de ce quatrième FabLab, Thales Alenia Space poursuit son processus d’innovation technologique. "Le FabLab incarne ce que nous cherchons à développer depuis 5 ans au sein de l’Innovation Cluster, c’est-à-dire la culture de la prise d’initiative, la libération des énergies créatrices et aussi de nouvelles approches de travail, en particulier le Test & Learn qui pourraient s’intégrer de plus en plus dans les processus de la société," explique Cédric Balty, Directeur de l’innovation à Thales Alenia Space.

Ce centre de développement permettra de rendre accessible l'innovation à tous les employés.