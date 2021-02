Telesat, un opérateur de satellites, a sélectionné Thales Alenia Space pour assurer la mise en œuvre d'un réseau "haut débit et haute performance", basé sur une constellation de satellites en orbite basse. Le contrat a été signé en France, en présence du ministre de l'Economie Bruno Le Maire pour le soutien du gouvernement français, entre l'opérateur canadien et la multinationale franco-italienne (qui a des infrastructures en Belgique, notamment à Mont-sur-Marchienne).

L'idée, via 298 satellites dans un premier temps, est de créer un réseau à basse latence (ping) comparable à ce qu'il est possible de faire sur le réseau terrestre, via des câbles, mais ici sans fil grâce aux satellites. Si cela vous fait penser à Starlink, le réseau développé par Elon Musk, c'est parce que l'idée est similaire. Mais ce réseau, à plusieurs milliards de dollars, sera destiné aux opérateurs télécom professionnels, aux gouvernements et à l'industrie aéronautique et maritime, plutôt qu'aux particuliers.

© Telesat

Pour bien comprendre l'enjeu, il faut revenir aux bases. Pour avoir Internet, il existe trois possibilités:

Un réseau câblé souterrain, ce que la plupart des gens ont chez eux et auquel ils connectent leur box. L'avantage est d'avoir de bonnes vitesses et une latence basse, mais il faut l'infrastructure souterraine.

Un réseau par "ondes radio", la 4G ou la 5G par exemple. L'avantage est de bonnes vitesses et une latence basse, mais il faut être à proximité d'une antenne, parce qu'au plus on s'en éloigne, au pire la qualité devient, et les portées ne sont pas très grandes.

Un réseau par satellites. L'avantage est de pouvoir se connecter n'importe où, n'importe quand, mais les satellites se trouvant loin de la terre, la vitesse, et surtout la latence, en souffrent beaucoup.

C'est là qu'un réseau de satellites en orbite basse permet de changer la donne. Les satellites traditionnels sont en orbite à 35.000 kilomètres, alors que l'orbite basse réduit considérablement cette distance, puisque les satellites ne sont plus qu'à 350 à 2000km du sol. Ce qui permet une latence basse et des vitesses élevées, offrant des résultats similaires aux connexions câblées. Une méthode qui a ses propres désavantages, puisqu'outre le prix, il faut maintenir les satellites en orbite (ils sont attirés par la terre) artificiellement, puis s'assurer que quand ils ne sont plus utilisables, ils pénètrent dans l'atmosphère pour se désintégrer et ne pas polluer plus qu'aujourd'hui l'orbite terrestre - sinon, à terme, les débris autour de la terre deviendront une prison de laquelle il ne sera plus possible de sortir.

Bref, et Charleroi là-dedans? S'il est encore difficile aujourd'hui de savoir quelles seront précisément les tâches de Thales Alenia Space Belgium, on sait déjà que les ingénieurs de Mont-sur-Marchienne participeront activement au projet Lightspeed, au niveau des équipements de gestion de l'énergie, comme c'était déjà le cas pour les satellites de la mission Copernicus (Agence Spatiale Européenne).