"Ce samedi 21 août, la Brasserie Le Royal (89 bld Tirou 6000 Charleroi) organise un événement festif et familial. L’objectif ? Tisser un pont entre Culture et Horeca tout en proposant une « bulle estivale », une parenthèse décontractée", annonce Imp-Act et le Royal dans un communiqué.

Habitants de Charleroi ou simples passants pourront profiter des animations artistiques destinées aux enfants, familles et grands. Pour concrétiser cette « positive zine », Le Royal a fait appel à la Cie Imp-Act, troupe de théâtre carolo.

Au programme:

De 11h à 21h : Les comédiens doucement déjantés de la Cie Imp-Act proposeront des animations de rue… surprise ! Indice : des presques homologues journalistes risquent de

se faire remarquer, pour le plaisir des zygomatiques.

De 11h à 19h : Levez les yeux, un échassier sculpteur de ballons et de bulles de savon vous tendra un sourire…

Dès 21h30 : Un cracheur de feu animera l’esplanade face au Le Royal. Sécurité et élégance accompagneront la danse des flammes.

L'événement est gratuit.