Le 2 mai 2018, Frédérick a pris en charge Therry, qui faisait du stop devant un magasin Trafic à Leval-Trahegnies. Therry, qui vit en marge de la société, n’a pas d’endroit pour dormir.

Pour Frédérick, hors de question de laisser dormir l’homme de 38 ans à l’extérieur. Les deux hommes passent la soirée ensemble, à consommer de la cocaïne et de la méthadone.

Le lendemain matin, seul Frédérick parvient à se lever. Ce dernier pense que Therry dort encore… La journée passe et toujours pas de réveil de Therry. « J'ai vérifié et j’ai vu sa bouche et sa mâchoire bouger. J’ai l’habitude de voir des amis dormir un ou deux jours. »

Mais entre 17h30 et 19h30, Therry décède d’une hypoxie sévère à cause du cocktail dévastateur consommé la veille au soir. En plein milieu de la nuit, Frédérick réagit enfin… Mais trop tard. Vers 7h du matin, les secours sont alertés.

Devant la sœur de la victime, Frédérick a admis ne pas avoir réagi comme il fallait. Ce jeudi, Frédérick a écopé d’un an de prison, peine requise par le parquet pour non-assistance à personne en danger. Mais ce dernier obtient un sursis simple de 5 ans.