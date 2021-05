Thomas Lesire a été reconnu coupable du meurtre de Paulette Delpire par la cour d’assises du Hainaut, après trois jours d’auditions et de plaidoiries. Le collège, formé par la cour et le jury de 12 citoyens, a prononcé sa peine mercredi soir. Ce sera 25 ans de réclusion criminelle : aucune circonstance atténuante n’a été retenue.

Les faits : le 31 mai 2019 en fin de soirée, le corps de Paulette Delpire, 83 ans, est retrouvé dans son appartement de la Cité Heureuse, à Châtelet. C’est son petit-fils, Nico, qui vivait avec elle, qui découvre la scène chaotique : couchée sur le dos, le visage tuméfié, la tête entourée d’une mare de sang, lardée d’une cinquantaine de coups de couteau, Paulette est morte. L’appartement est en désordre, avec un tiroir retourné sur le sol, une chaise renversée, de nombreux objets sur le sol.

Rien n’a disparu : le portefeuille de Paulette se trouve dans son sac à main, avec de l’argent. Le couteau ensanglanté est posé sur un meuble dans le salon.

"Mamie était la personne que j'aimais le plus au monde"

Rapidement, les soupçons se tournent vers Thomas Lesire, 36 ans, le petit-fils d’une amie de Paulette. Des coups et des cris ont été entendus, le petit-fils a été prévenu par des voisins du vacarme : finalement, quelques heures après le crime, Thomas est arrêté par les enquêteurs alors qu’il sort de chez sa propre grand-mère. Dans son appartement, on retrouve des vêtements ayant été en contact avec du sang, dans la machine à laver. Dans son téléphone, on retrouve plusieurs SMS envoyés à un de ses collègues, notamment "Faut que tu me sauves la vie très urgent", suivi d’appels en absence.

Les témoins entendus au procès étaient unanimes : Paulette était quelqu’un de bien, d’entier et d’humain. Tout le monde l’appréciait. "Mamie était la personne que j’aimais le plus au monde, elle avait accepté mon homosexualité", a expliqué Nico, en larmes, avec qui elle partait régulièrement en vacances. Thomas Lesire, lui, s’est muré dans le silence et s’il a avoué le meurtre, il a précisé ne pas s’en souvenir.

La défense espérait un acquittement

L’avocat de Thomas Lesire a apparemment causé un tollé à la cour : il espérait un acquittement de son client, jugé coupable et en aveux, en faisant jouer l’article 71 du code pénal. Il a donc plaidé "l’absence momentanée de discernement", invoquant la non-violence de Thomas Lesire durant 34 ans et reportant la responsabilité sur l’ingestion d’un cocktail de cocaïne et d’alcool le soir du meurtre, ce qui expliquerait son geste inexplicable. A défaut, ce sont des circonstances atténuantes qui ont été proposées par la défense. L’argument a fait bondir les parties civiles et l’avocat général : "quand on prend de la drogue, on prend tous les effets", a estimé ce dernier en réponse à la défense. Une fois Thomas Lesire déclaré coupable, en milieu d’après-midi, l’avocat général a réclamé une peine de 25 ans d’emprisonnement : "on attendait des explications crédibles et une amorce d’amendement… mais il est dans le déni."

(source: Belga)