Ce samedi 12 mars, l’entreprise de construction Thomas&Piron organise un jobday au Forem de Jambes (Namur). Les RH y rencontreront des candidats toute une partie de la journée, parce que l’objectif est de recruter 100 personnes supplémentaires.

Les métiers disponibles sont variés et dans trois secteurs : la construction de maisons unifamiliales, d’immeubles et commerces, ou la rénovation. "Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience ou des formations, on se doute bien que la plupart des professionnels ont déjà un emploi", nous répond-on chez Thomas&Piron, contacté sur la question. L’entreprise confirme aussi qu’il est possible de travailler dans n’importe quelle région, Charleroi y compris, puisqu’il y a des chantiers partout en Wallonie.

Attention, l’inscription au jobday est obligatoire pour avoir un rendez-vous, via agenda.leforem.be/jobday-thomas-piron-2022-03-12.html . "C’est le seul prérequis, avec bien entendu l’envie de faire un travail d’équipe, physique mais gratifiant", indique Thomas&Piron. "C’est un secteur d’avenir, avec des possibilités d’évolution, vers chef d’équipe ou autre."