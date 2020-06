Le vignoble du Domaine de la Portelette compte plus de 200 coopérateurs et s'agrandit encore. Depuis 3 ans, des vignes sont plantées au coeur de Lobbes, à deux pas de la Sambre et de la collégiale. 2,5 hectares soit 12 500 pieds sont plantés dans le vignoble du Domaine de la Portelette.

Le vignoble est coopératif, il rassemble plus de 200 coopérateurs qui investissent dans le projet. Il est également bio en permaculture.