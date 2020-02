Trois tonnes d'oranges ont été lancées aux petits et grands.

Samedi dernier, la société "les infatigables" organisait leur 46ème carnaval à Beignée. Le succès est de plus en plus important, c’est 136 gilles et paysannes qui participaient à cette édition. Dès 5h du matin, ils déambulaient dans les rues du village accompagné de musiciens locaux.

Les gilles et les masqués, dont beaucoup d’enfants, se sont rejoints à 14h, pour créer un grand cortège carnavalesque. Confettis et oranges ont été lancés à partir de 14h. C’est 3 tonnes d’oranges qui ont été lancées aux petits et aux grands. Les festivités se sont terminées par le rondeau final de gilles suivi d’une soirée et d’un feu d’artifice.