Montigny-le-Tilleul : pas de feux d’artifice sans autorisation, et que s'ils sont silencieux

Les beaux jours, les vacances et les fêtes qui les accompagnent sont l’occasion pour manifester ouvertement sa joie. Pour le faire visiblement, certains optent pour un feu d’artifice. Ces explosions de couleurs sont, certes, agréables à regarder mais néanmoins interdites ou sous autorisation dans certaines communes.

A Montigny-le-Tilleul, les spectacles pyrotechniques sont soumis à une autorisation écrite préalable à adresser auprès du Collège communal.

Outre le fait les feux d’artifice représente un danger pour les non professionnels, le collège communal a décidé de renforcer sa position quant à l’utilisation de ces derniers, notamment pour réduire leurs nuisances sonores et donc l’impact négatif que cela engendre chez les animaux domestiques et sauvages.

Dans cette optique, ne seront dorénavant autorisés que les spectacles pyrotechniques à bruit contenu (60 à 80 db maximum). À titre comparatif, 75 db correspond au bruit d'une automobile ou d'un aspirateur. "Je comprends l'envie de certains de faire des feux d'artifice mais cela reste interdit, toute fois il est possible de demander une dérogation. Il suffit d'adresser une demande au Collège avant l'événement. Les seuls feux d'artifice autorisés sont ceux à bruit réduit," explique Marie-Hélène Knoops, bourgmestre. Faire un feu d'artifice sans autorisation peut entraîner une amende par la police.

Pour l’instant, seuls deux feux d’artifice ont été autorisés et seront tirés lors de ces prochaines festivités :

le samedi 25 juin dernier lors de l’anniversaire des Calcaires de la Sambre ;

le dimanche 03 juillet lors de la sortie des Gilles et Paysannes du Quartier de la Place, dans le cadre de la foire d’été annuelle.