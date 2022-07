900 personnes d'institutions spécialisées suivront le Tour de France à Lobbes

Le passage de la caravane du Tour de France est sans conteste l'un des plus grands événements populaire par excellence. Au fil, du tracé, la foule se presse afin de voir passer d'abord la traditionnelle caravane publicitaire suivie des coureurs cyclistes aux noms prestigieux donnant tout pour défendre une place, un maillot distinctif ou encore le classement par équipe.

Cette année, le Tour ne manquera pas de faire un passage en Belgique, terre de champions. Lors du passage du peloton à Merbes-Saint-Marie,différentes animations sont prévues. Dans cet esprit festif et convivial, l'Aviq a organisé un grand rassemblement au centre Arthur Regniers. Pour l’occasion, Agence pour une Vie de Qualité a invité les services et associations qui accueillent et accompagnent des personnes en situation de handicap à venir nous rejoindre pour participer à une journée récréative. 70 institutions ont répondu présentes. Les 900 participants d’ores et déjà inscrits recevront un t-shirt jaune et sont invités à créer drapeaux, étendards et autres gadgets aux couleurs du Tour de France pour renforcer l’ambiance du moment, très attendu pour un public qui n’a pas facilement accès à ce type d’activités. En effet, l’objectif de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie sociale est au fondement de cette entreprise. Les participants proviennent des institutions suivantes: CECYCLO Tandem ASBL (Ghlin), Foyer Général Cornet Nivelles, Résidence lennox à Ottignies, Château des Artistes à Gilly, La Pommeraie à Ellignies, Stations de Plein Air, Madeleine Mélot

Cette opération n'en n'est pas à son coup d'essai. Déjà en 2019, l'Aviq s’était associée à la Province de Hainaut et au Centre Arthur Regniers pour inviter les institutions pour personnes en situation de handicap à assister au passage de la caravane publicitaire et de la course avant de participer à une après-midi récréative. On comptait déjà quelque 500 personnes qui s'étaient plongées dans l’ambiance festive de ce rassemblement sportif, pour le plus grand plaisir de toutes et de tous.