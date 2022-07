Thuin veut investir dans le sport: "on a invité le ministre pour voir nos infrastructures vieillissantes"

C'est un service gagnant qu'a offert Marie-Eve Van Leathem, la bourgmestre de Thuin, pour la venue du Ministre Wallon des Infrastructures sportives Adrien Dolimont. Soleil, jeunes en activités sportives et dossiers ficelés étaient au rendez-vous pour la visite ministérielle. Le but: faire visiter le hall omnisports ainsi que le club de tennis local. "Nous avons beaucoup d'infrastructures vieillissantes à Thuin. Elles ont non seulement besoin d'entretien mais également de rénovations énergétiques. La Ville seule ne peut pas financer ces investissements même si elle soutien l'ensemble des acteurs sportifs. Nous avons besoin du soutien de la Région Wallonne et pour cela que nous avons voulu sensibiliser le Ministre," explique la bourgmestre.

Pour le club de tennis fréquenté par près de 600 personnes, ce sont les terrains extérieurs qui ont besoin d'être rénovés en profondeur. Le club de tennis - qui comprend quatre terrains extérieurs, quatre terrains indoor et un terrain de padel - compte sur un subside wallon afin de développer des projets, comme la pratique du tennis en chaise et la pratique du tennis adapté. A ce titre, des discussions sont actuellement en cours avec la Ligue Handisport Francophone et l'Association Francophone de Tennis. Depuis plusieurs années, le Tennis Club de Thuin accorde une importance majeure à l'environnement et au développement durable notamment en ayant une politique "Zéro déchet", de tri sélectif et le placement de 56 panneaux solaires sur le toit.

Le hall omnisports a, quant à lui, besoin d’offrir aux 26 clubs qui le fréquentent, un espace plus moderne soucieux des économies énergétiques. Si le montant estimé de 1.316.480 euros semble élevé, la commune prévoit d’investir à hauteur de 329.120 euros. Au terme des travaux, se seraient 20.000 euros pas an qui seraient économisés grâce à une maîtrise des dépenses d’énergie. Les travaux envisagés comprennent 5 postes majeurs : l’enveloppe du bâtiment, le système de ventilation, le système de chauffage, le système d’eau sanitaire et l’éclairage.

Du côté du ministre Dolimont, on est attentif et à l'écoute des demandes thudiniennes. "Se rendre compte des réalités de terrain en s'y rendant est important. Une enveloppe globale de 78,8 millions d'euros a été débloquée par la Région Wallonne pour lancer un appel à projet. A ce stade, 123 ont été rentrés, les projets n'ont pas encore été sélectionnés. Si l'enveloppe budgétaire provenant de l'Europe (plan de relance) diminue pour la Belgique, nous devons encore discuter de savoir si l'enveloppe wallonne sera plus petite ou si le fédéral comblera ce manque. Il en sera question lors du Codeco de ce mercredi. Une fois que nous aurons une vision claire de cette enveloppe nous verrons comment la répartir, sur l'ensemble des projets."

Même si, au départ, c’est l’administration qui fera une première sélection et suivant les enveloppes disponibles, la balle est dans le camp du Ministre Dolimont.